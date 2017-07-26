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eM Client

7.1.30794.0

Мощный почтовый клиент для большого оборота почты

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eM Client — мощный почтовый клиент с современным интерфейсом, высокой скоростью работы и массой функций для работы с почтой. Если нужно обрабатывать много писем с нескольких почтовых ящиков и вести бурную переписку, то eM Client подойдет под эти задачи.

eM Client включает почтовый клиент, календарь, адресную книгу, а также IM-чат — это покрывает большинство возможных потребностей. Программа умеет работать с любыми почтовыми сервисами (POP3, IMAP, SMTP, EWS, AirSync), в том числе поддерживает особенности GMail, Outlook, Exchange и iCloud. В функциональном плане, этот почтовый клиент умеет все,что полагается: сколько угодно почтовых аккаунтов, мощная адресная книга, функциональный календарь, быстрый поиск, доступ к почте по шифрованному соединению, шифрование почты, расширенные правила управления почтой, проверка орфографии при создании письма, шаблоны писем и многое, многое другое. Также стоит отметить множество всевозможных настроек программы.

Бесплатная версия eM Client поддерживает работу только с 2-мя почтовыми ящиками, а платная Pro-версия поддерживает неограниченное количество аккаунтов, а также включает расширенную поддержку пользователя производителем и лицензию на коммерческое использование.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Исправлена проблема со скроллингом на некоторых устройствах с сенсорным управлением.
  • Исправлена проблема с авторизацией при работе по POP3 с BT.com и другими сайтами.
  • Исправлены небольшие ошибки.
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ОБНОВЛЕНО: 26.07.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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