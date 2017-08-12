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Все категорииМессенджеры и общение

VK Messenger

2.1

Клиент для чата социальной сети ВКонтакте

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VK Messenger или Мессенджер ВКонтакте — это клиент сети ВКонтакте для операционной системы Windows (увы, XP не поддерживается).

Основная функциональность программы направлена, в основном, на чат. В программе доступен полный функционал диалогов социальной сети: мгновенные сообщения, обмен документами и фотографиями, голосовые сообщения, воспроизведение аудио- и видео-роликов в окне программы, смайлики и ряд прочих мелочей. Остальной функционал (лента, новости, разделы с музыкой и видео и т. п.) в программе отсутствует.

У VK Messenger простой и понятный интерфейс, оформленный в традиционном для ВКонтакте стиле, и из-за этого привычный. Также будут полезны уведомления о новых событиях в системном трее.

Так как это тестовая версия, то еще не все готово. В будущем в программе будут реализованы новые функции. Например, система групповых чатов.

В общем и целом, новый Мессенджер ВКонтакте — это простой инструмент для обмена сообщениями, однако он ничем не лучше стандартного веб-клиента VK.com и даже значительно менее функциональный.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Теперь статус отправки сообщения показывается с задержкой.
  • Теперь на заблокированном экране скрыт текст уведомлений.
  • Добавлено название чата или сообщества в пустом поле ввода сообщения.
  • Теперь поиск не делает различий между буквами «Е» и «Ё».
  • Реализовано переключение диалогов через горячие клавиши: Ctrl+Tab, Ctrl+Shift+Tab и Ctrl+Alt+↑, Ctrl+Alt+↓.
  • Исправлена загрузка изображений при использовании прокси-серверов.
  • Теперь, если у пользователя больше 5000 друзей, он может создать диалог с любым из них (ранее поддерживалось только первые 5000).
  • Снижена нагрузка на жесткий диск компьютера.
  • Предприняты мелкие улучшения и исправлены ошибки.
Скриншот VK Messenger 1 Скриншот VK Messenger 2 Скриншот VK Messenger 3
ОБНОВЛЕНО: 12.08.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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