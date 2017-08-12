VK Messenger или Мессенджер ВКонтакте — это клиент сети ВКонтакте для операционной системы Windows (увы, XP не поддерживается).

Основная функциональность программы направлена, в основном, на чат. В программе доступен полный функционал диалогов социальной сети: мгновенные сообщения, обмен документами и фотографиями, голосовые сообщения, воспроизведение аудио- и видео-роликов в окне программы, смайлики и ряд прочих мелочей. Остальной функционал (лента, новости, разделы с музыкой и видео и т. п.) в программе отсутствует.

У VK Messenger простой и понятный интерфейс, оформленный в традиционном для ВКонтакте стиле, и из-за этого привычный. Также будут полезны уведомления о новых событиях в системном трее.

Так как это тестовая версия, то еще не все готово. В будущем в программе будут реализованы новые функции. Например, система групповых чатов.

В общем и целом, новый Мессенджер ВКонтакте — это простой инструмент для обмена сообщениями, однако он ничем не лучше стандартного веб-клиента VK.com и даже значительно менее функциональный.