Это Windows-версия популярного мобильного приложения для общения (текстовые сообщения, звонки и видео-звонки). В первую очередь, Viber разрабатывался для мобильных телефонов. Программа относится к тому классу программ, которые призваны заменить собой SMS-сервис и служат, главным образом, для обмена текстовыми сообщениями. Также популярны полностью бесплатные звонки между пользователями сервиса. Тем не менее, приложение существует для всех популярных платформ и скачать Viber в версии для компьютера не менее полезно и позволяет всегда оставаться на связи.

Сервис Viber предоставляет следующие возможности: обмен текстовыми сообщениями, голосовые звонки, видео-звонки и групповой чат. Текстовые сообщения и групповой чат всегда бесплатны. Звонки с Viber на Viber тоже бесплатны, а вот с Viber на стационарный или мобильный номер — за деньги. Видеозвонки с Viber на Viber бесплатны, однако, в данный момент, находятся на стадии тестирования и доступны только в версиях для настольного компьютера (в будущем эта функциональность будет доступна и на телефонах).

Есть важное замечание: чтобы использовать Viber на настольном компьютере, нужно сначала установить программу на телефон и пройти регистрацию, путем активации через номер телефона. Дело тут в том, что Viber изначально разрабатывался для мобильных устройств и ему необходима привязка к телефонному номеру.