Telegram - это новая система мгновенного обмена сообщениями с полным набором нужных функций. Программа, в первую очередь, является альтернативой таким системам, как WhatsApp и Viber, а также более традиционным, типа ICQ и различным вариантам реализации Jabber. Telegram - функциональный, мультиплатформенный, защищенный и полностью бесплатный. Важно, что проект открыт для сторонних разработчиков, а это значит, что он перспективный и, как следствие открытости — честный в отношениях с пользователем (отмечу, что открыты клиенты, а серверная часть — проприетарна). Полное отсутствие рекламы и платной подписки — еще один плюс проекта.

Сразу нужно сообщить, что в качестве учетной записи используется номер GSM-телефона, через который и происходит авторизация. Очень хорошо, что клиент для Telegram есть для всех востребованных платформ: Windows, GNU/Linux, Mac OS, мобильные Android/iOS/Windows Phone, а также, что крайне важно, полнофункциональный веб-клиент — все это обеспечивает доступ к чату с любых устройств с максимальным удобством. Вся переписка хранится в облаке, а значит проблемы синхронизации чатов нет.

Поддерживается обычный текстовый чат один-на-один; групповой чат на 200 человек; система каналов (на всякий случай, создал канал SLO.ru); передача документов, графических изображений, аудио и видео файлов, голосовых сообщений. Сам чат простой и удобный, с поддержкой смайликов.

В сервисе много внимания уделено безопасности: шифрование всей переписки, защищенный протокол передачи данных, а также функция удаления сообщений после определенного промежутка времени или вручную.

Telegram принадлежит братьям Дуровым, которые известны как основатели популярнейшей социальной сети ВКонтакте. К ВК можно относится по-всякому, но опыт полученный разработчиком сложно переоценить. Удачный старт, опыт и добрые намеренья могут стать залогом большого успеха.