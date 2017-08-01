Skype — это популярнейший сервис для общения от компании Microsoft. Звонки, видеозвонки и чат. Видеозвонки, основной профиль сервиса, в котором Skype является явным лидером и самым популярным средством.

Skype позволяет осуществлять бесплатные звонки и видеозвонки между пользователями сервиса. Программа пользуется повсеместной популярностью из-за качественного сервиса и поддержки всех востребованных функций. В кротчайшие сроки стала самым настоящим стандартом IP-телефонии, что является одним из основных плюсов программы. Сервисов, предоставляющих подобные услуги очень много, однако большинство из них непопулярны и даже незаметны. А вот Skype использует самая широкая аудитория, то есть, по-настоящему популярен. Понятно, что скачать Skype нужно всякому пользователю, который желает быть на связи.

Кроме звонков между пользователями, поддерживаются и звонки на обычные телефоны. Это недорого и качественно. Если звонок со стационарного или сотового телефона из России на родину, к примеру в Эквадор, будет стоит бешеных денег, то при использовании Skype это во много раз дешевле. В общем, это доступно всем.

Также программа поддерживает обычный текстовый чат, групповой чат и передачу файлов. То есть, сервис охватывает самый широкий спектр потребностей пользователя.

Скачать Skype можно для всех популярных операционных систем, в том числе и мобильных, что, опять же, способствует распространению сервиса.