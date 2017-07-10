ooVoo — интернет-сервис для видео-звонков, голосовых звонков и обмена текстовыми сообщениями. Не очень популярная альтернатива сервису Skype.

ooVoo имеет схожий со Skype функционал: видео-звонки, голосовые-звонки и стандартный текстовый чат. Также как и конкурент, ooVoo поддерживает конференции (в том числе и видео-конференции на 12 человек), отправку файлов, а также позволяет записывать и отравлять видео-ролики. Все услуги внутри сервиса, то есть, при звонках с ooVoo на ooVoo, полностью бесплатны. Звонки на стационарные и мобильные телефоны, разумеется, платны, но недороги.

Интерфейс программы вполне понятен, однако оформление не современное и интерфейс кажется перегруженным элементами.

К явным минусам программы можно отнести ее невысокую популярность, а следовательно и ограниченное количество собеседников, которых можете найти в сети. К недостаткам также можно отнести низкое разрешение изображения при видео-звонках — максимум 640x480 при 30-ти кадрах. В остальном, это вполне добротный продукт, который заслуживает внимания. Скачайте ooVoo и попробуйте.