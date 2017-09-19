IRC — мощнейшая система интернет-чатов работающих в реальном времени. Существует много лет, большую часть из которых, лидирующим клиентом для этого сервиса является именно mIRC. Своему успеху программа обязана: удобству, всем мыслимым функциям, которые вообще можно внедрить в программу такого толка и мощнейшей системе скриптов.