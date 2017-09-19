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mIRC
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mIRC

7.51

Самый популярный клиент системы чатов IRC

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IRC — мощнейшая система интернет-чатов работающих в реальном времени. Существует много лет, большую часть из которых, лидирующим клиентом для этого сервиса является именно mIRC. Своему успеху программа обязана: удобству, всем мыслимым функциям, которые вообще можно внедрить в программу такого толка и мощнейшей системе скриптов.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Предпринята масса внутренних оптимизация и исправлены ошибки.
Скриншот mIRC 1 Скриншот mIRC 2
ОБНОВЛЕНО: 19.09.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Mozilla Firefox

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Яндекс.Браузер

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