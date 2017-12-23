VRMark — тест для проверки компьютера на работоспособность с системами виртуальной реальности, проще говоря, со шлемами и гарнитурами. Программе можно доверять, ведь она разрабатывается компанией Futuremark — создателем таких уважаемых тестов, как 3DMark и PCMark.

VRMark включает ряд тестов, которые дадут ответ на вопрос о соответствии компьютера требованиям таких систем, как Oculus Rift, HTC Vive и подобных. Тест включает 3 сложные и красивые трехмерные сцены (в бесплатной версии — только одна), которые просчитываются в реальном времени, в чем и заключается тестирование. После прохождения тестов, программа выдает результат в баллах, который можно сравнить с эталонными.

Интересной особенностью VRMark является «Режим ознакомления», который дает возможность перемещаться по тестовой сцене с полной свободой обзора. Проще говоря, можно гулять по декорациям теста и крутить головой в шлеме, рассматривая детали. Если шлема нет, то обзор осуществляется с помощью монитора и мышки.

Скачать VRMark будет полезно для оценки производительности системы, перед покупкой шлема виртуальной реальности. Если же шлем уже есть, то тесты помогут выявить слабые стороны железа и подготовиться к апгрейду.

Бесплатная версия VRMark включает только один тест, которого, впрочем, вполне достаточно для оценки производительности компьютера. Полная версия программы стоит 20 USD.