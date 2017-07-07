Speccy — это небольшая информационная утилита, отображающая общую информацию об основных компонентах компьютера. Программа выдает информацию о материнской плате, процессоре, оперативной памяти, видеокарте, жестких и оптических дисках, звуковой карте, периферии, сети и операционной системе. Speccy дает лишь основные данные о системе и, собственно говоря, на этом ее возможности и заканчиваются.

Speccy обладает весьма скромным функционалом и ни в коем случае не конкурирует с мощными информационно-диагностическими пакетами типа AIDA64 или SiSoft Sandra. Как бы там ни было, а этой программы вполне достаточно для ознакомления с внутренностями компьютера.