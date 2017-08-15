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OCCT
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Все категорииЖелезо

OCCT

4.5.1

Мониторинга и тестирование ключевых компонентов компьютер

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OCCT (OverClock Checking Tool) — это старая и уважаемая программа для мониторинга и тестирования ключевых аппаратных компонентов компьютера. Название подсказывает, что OCCT адресована пользователям, желающим проверить стабильность системы, например, после изменения параметров компонентов компьютера. Программа позволяет тестировать такие компоненты как процессор, память и видеокарту. Удобный, хотя и несколько необычный, интерфейс приложения включает графики, наглядно отображающие состояние системы во время тестирования. Также возможно настроить оповещение при достижении определенных значений.

Помимо тестирования, OCCT может быть использована для простого мониторинга состояния системы. Для мониторинга программа использует сторонние механизмы и при желании их можно заменить на более предпочтительные (при условии, что они установлены в системе).

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Добавлена поддержка Ryzen и Skylake-X.
Скриншот OCCT 1 Скриншот OCCT 2 Скриншот OCCT 3
ОБНОВЛЕНО: 15.08.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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