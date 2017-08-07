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Все категорииЖелезо

HWMonitor

1.32

Мониторинг основных датчиков компьютера

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HWMonitor отображает информацию с основных датчиков системы (значения меняются в реальном времени) и позволяет следить за такими параметрами как напряжение, температура и скорость вращения вентиляторов. Программа получает информацию со встроенных датчиков материнской платы, процессора, памяти, видеокарты и жесткого диска.

У HWMonitor простой и доступный интерфейс, отражающий как текущие параметры системы, так и минимально и максимально зафиксированные. Программа очень простая, имеет аккуратный и доступный интерфейс и не содержит никаких дополнительных функций.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Добавлена поддержка процессоров Intel Core X (KBL-X и SKL-X) и платформы X299.
  • Добавлена поддержка AMD ThreadRipper и X399.
Скриншот HWMonitor
ОБНОВЛЕНО: 07.08.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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