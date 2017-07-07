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HWiNFO

5.54

Бесплатная программа для определения железа

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HWiNFO - это бесплатная программа предоставляющая полную информацию о компьютере и комплектующих из которых он состоит. HWiNFO поддерживает все популярное железо и дает подробную информацию по каждому компоненту. Интерфейс программы построен в классическом для такого типа программ стиле, он удобен, информативен и с ним приятно иметь дело. В отличии от некоторых других программа подобного толка, HWiNFO дает информацию только о железной составляющей системы и не работает с софтом. Программа регулярно обновляется добавляя поддержку новейшего железа.

В HWiNFO есть модуль показывающий текущее состояние основных компонентов компьютера. Информация получаемая с внутренних сенсоров обновляется в реальном времени. Этот модуль может быть запущен отдельно от основной программы и может служить для мониторинга состояния системы.

HWiNFO, конечно же, значительно уступает в функциональном плане другой популярной информационно-диагностической утилите AIDA64 (намного больше функций), но ее функционала вполне достаточно рядовому пользователю, а то что HWiNFO распространяется абсолютно бесплатно окажется еще одним доводом в ее пользу.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Расширен мониторинг датчиков материнских плат ASUS ROG STRIX X299-E GAMING, ASUS PRIME X299-A, PRIME X299-DELUXE и TUF X299, ASUS ROG ZENITH EXTREME, GIGABYTE X299, MSI X299.
  • Для поддержка NVMe расширена отчетность о температуре приводов и добавлены пороговые значения в информацию о датчиках.
  • Улучшено вычисление эффективности блоков питания Corsair.
  • Добавлен дополнительных мониторинг EVGA iCX.
  • Добавлена поддержка Corsair Link Commander Pro (CLCP).
  • Добавлена отчетность о техпроцессе процессоров (нм).
  • Улучшено вычисление BCLK на процессорах Intel Skylake-X.
  • Добавлена поддержка собственных цветов и графиков RTSS OSD (требуется RTSS 7.0.0 или новее).
  • Добавлена поддержка AMD Radeon Vega Frontier Edition.
  • Добавлена возможность настройки размера шрифта для иконки в трее.
  • Добавлена настройка для выравнивания номера в RTSS OSD.
  • Расширена поддержка AMD Radeon Vega.
  • Исправлена проблема с неправильно работой горячих клавиш Shift+ и Alt+.
Скриншот HWiNFO 1 Скриншот HWiNFO 2 Скриншот HWiNFO 3
ОБНОВЛЕНО: 07.07.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА
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