HWiNFO - это бесплатная программа предоставляющая полную информацию о компьютере и комплектующих из которых он состоит. HWiNFO поддерживает все популярное железо и дает подробную информацию по каждому компоненту. Интерфейс программы построен в классическом для такого типа программ стиле, он удобен, информативен и с ним приятно иметь дело. В отличии от некоторых других программа подобного толка, HWiNFO дает информацию только о железной составляющей системы и не работает с софтом. Программа регулярно обновляется добавляя поддержку новейшего железа.

В HWiNFO есть модуль показывающий текущее состояние основных компонентов компьютера. Информация получаемая с внутренних сенсоров обновляется в реальном времени. Этот модуль может быть запущен отдельно от основной программы и может служить для мониторинга состояния системы.

HWiNFO, конечно же, значительно уступает в функциональном плане другой популярной информационно-диагностической утилите AIDA64 (намного больше функций), но ее функционала вполне достаточно рядовому пользователю, а то что HWiNFO распространяется абсолютно бесплатно окажется еще одним доводом в ее пользу.