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HD Tune Pro

5.70

Программа для тестирования жесткого диска

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HD Tune Pro — это информационно-диагностическая утилита для жестких дисков и флэш-накопителей. Программа включает целый набор функций для идентификации, мониторинга состояния и тестирования накопителя. После применения программы, пользователь получит детальную информацию о диске, его производительности и проблемах.

HD Tune Pro включает несколько режимов тестирования. Функции тестирования включают проверку скорости чтения и записи информации, время доступа к жесткому диску и прочие сопутствующие операции. Поддерживается настройка ряда параметров, таких как размер записываемых при тестировании файлов, перерыв между записями и прочее. Помимо прочих имеется функция проверки поверхности диска на наличие ошибок.

Также программа предоставляет детальную информацию обо всех параметрах диска, в том числе таких как: объем, размер буфера, текущая температура, файловая система, размер сектора, серийный номер, версия прошивки и поддерживаемые технологии. Помимо этого имеется специальный раздел с информацией о здоровье жесткого диска (S.M.A.R.T.).

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Добавлена опция для отображения буквы диска в функции выбора диска.
  • Улучшена поддержка SSD производства Samsung и OCZ.
  • Улучшена совместимость с операционной системой Windows 10.
  • Добавлена опция для непрерывного тестирования.
  • В функцию стирания диска добавлена возможность указания диапазона.
Скриншот HD Tune Pro 1 Скриншот HD Tune Pro 2 Скриншот HD Tune Pro 3
ОБНОВЛЕНО: 05.08.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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