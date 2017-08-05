HD Tune Pro — это информационно-диагностическая утилита для жестких дисков и флэш-накопителей. Программа включает целый набор функций для идентификации, мониторинга состояния и тестирования накопителя. После применения программы, пользователь получит детальную информацию о диске, его производительности и проблемах.

HD Tune Pro включает несколько режимов тестирования. Функции тестирования включают проверку скорости чтения и записи информации, время доступа к жесткому диску и прочие сопутствующие операции. Поддерживается настройка ряда параметров, таких как размер записываемых при тестировании файлов, перерыв между записями и прочее. Помимо прочих имеется функция проверки поверхности диска на наличие ошибок.

Также программа предоставляет детальную информацию обо всех параметрах диска, в том числе таких как: объем, размер буфера, текущая температура, файловая система, размер сектора, серийный номер, версия прошивки и поддерживаемые технологии. Помимо этого имеется специальный раздел с информацией о здоровье жесткого диска (S.M.A.R.T.).