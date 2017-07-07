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GPU-Z

2.2.0

Программа для определения параметров видеокарты

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GPU-Z — это очень простая, но функциональная программа, отображающая полную информацию о видеокарте и ее текущем состоянии. Поддерживаются практически все видеочипы производства Nvidia, AMD и Intel. Программа имеет очень простой и наглядный интерфейс.

Во-первых, GPU-Z отображает полную информация о всех параметрах и особенностях видеокарты. Во-вторых, в реальном времени отображается информация с датчиков видеокарты, что дает полную информацию о ее текущем состоянии: частота, температура, скорость вентиляторов, состояние памяти и прочее). Также GPU-Z поддерживает публикацию информации о видеокарте в специальной базе данных в интернете, с целью сравнения результатов.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • На вкладку «Advanced» добавлена секция с информацией о тайминге памяти AMD Redeon.
  • На всплывающую подсказку версии драйвера и вкладку «Advanced» добавлена дата выпуска драйвера.
  • Добавлена настройка для установки режима отображения по умолчанию (cur, min, max, avg).
  • На вкладку «Advanced» добавлено контекстное меню правого клика мыши с функцией копирования информации в буфер.
  • Повышена скорость запуска GPU-Z (особенно на старых компьютерах).
  • Реализовано немедленное удаление файлов Query_External из директории TEMP.
  • Добавлена поддержка мониторинга вентилятора EVGA iCX.
  • Добавлена информация о размере матрицы и количестве транзисторов AMD RX 560.
  • Добавлена поддержка Intel Iris Plus 640 и 650, GMA600.
  • Добавлена поддержка NVIDIA GeForce GT 1030, GeForce 810M, Mining P104 и P106, Quadro P3000.
  • Исправлен порядок записей OpenCL во вкладке «Advanced».
  • Исправлена проблема пропажи информации с датчиков памяти.
  • Исправлены проблемы со старыми видеокартами от NVIDIA.
Скриншот GPU-Z
ОБНОВЛЕНО: 07.07.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА
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