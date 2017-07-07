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Все категорииЖелезо

FurMark

1.19

Экстремально интенсивный тест видеокарты

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FurMark — популярный стресс-тест видеокарты компьютера. Известен как экстремально интенсивный тест. Представляет собой демо-сцену, при формировании которой и производится тестирование. Сама сцена демонстрирует крутящийся круг с меховой структурой, за что был прозван пользователями волосатым бубликом.

Этот стресс-тест производит экстремальную нагрузку при которой измеряет производительность и устойчивость работы видеокарты. Из-за производимой нагрузки, происходит сильный нагрев, и это делает программу отличным инструментом для тестирования стабильности.

Перед запуском теста можно произвести небольшие настройки или выбрать предустановленную конфигурацию. Также в комплекте с тестом идет несколько сопутствующих утилит анализа и мониторинга видеокарты.

Тревога! SLO.ru и разработчики программы предупреждают: работа с программой может быть опасна (особенно, при работе на разогнанном железе). Из-за интенсивности тестов, компьютер может работать очень нестабильно, а в некоторых случаях и выйти из строя. Если, при использовании этой программы, видеокарта пользователя сгорит (судя по слухам, такое случалось), то мы не виноваты. Знайте это.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Добавлена поддержка видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti и TITAN Xp.
  • Добавлена поддержка видеокарт AMD Radeon RX 580 и RX 570.
  • Добавлена поддержка видеокарт AMD Radeon Pro WX 7100, WX 5100, WX4100, WX 4150 и WX 4130.
  • Добавлена поддержка видеокарт AMD Radeon R7 M360, R7 M340, R7 M260, R7 M460 и R7 M440.
  • Добавлена поддержка видеокарт NVIDIA GTX 1050 для ноутбуков (ID: 0x1c8d).
  • Обновлены встроенные компоненты.
Скриншот FurMark 1 Скриншот FurMark 2
ОБНОВЛЕНО: 07.07.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА
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