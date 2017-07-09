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Core Temp

1.9

Анализ и мониторинг текущего состояния процессора

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Core Temp — это небольшая программа для анализа и мониторинга текущего состояния процессора компьютера.

Программа отображает полную информацию о центральном процессоре: производитель, модель, количество ядер и потоков, платформа, частота, VID, ревизия, CPUID, техпроцесс, тепловой пакет. Также Core Temp осуществляет мониторинг состояния процессора в реальном времени и отображает потребляемую энергию, текущую загруженность, текущую частоту, температуру всех ядер, при том записывает минимальные и максимальные зафиксированные значения. Кроме того, программа умеет оповещать о достижении критической температуры, что может защитить от перегрева.

У Core Temp очень простой интерфейс: маленькое окошко, в котором компактно отображается вся нужная информация. Программа умеет интегрироваться в операционную систему и, к примеру, отображать температуру процессора на значке панели задач или на иконке в трее. Также поддерживается система плагинов, большинство из которых, это гаджеты для рабочего стола, которые будут отображать информацию.

Поддерживаются все операционные системы семейства Windows от XP до 10 и процессоры производства Intel, AMD и VIA.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Добавлена поддержка процессоров Intel Skylake-SP и Intel Skylake-X.
  • Добавлена предварительная поддержка процессоров Kaby Lake-X.
  • Исправлена совместимость с операционной системой Windows 10.
  • Исправлена проблема с распознанием кодовых имен процессоров Sandy Bridge-E/EN/EP, Ivy Bridge-E/EN/EP, Haswell-E/EP и Broadwell-E/EP.
Скриншот Core Temp 1 Скриншот Core Temp 2
ОБНОВЛЕНО: 09.07.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА
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