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AIDA64
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Все категорииЖелезо

AIDA64

5.95

Самая популярная программа для определения железа, тестирования и мониторинга

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AIDA64 — это самая популярная программа для анализа начинки, тестирования производительности и стабильности, а также мониторинга состояния ключевых узлов компьютера. Это профессионально разработанный продукт является безоговорочным лидером в своем классе и результатам его работы можно смело доверять. На данный момент база AIDA64 включает более 140,000 разнообразных устройств и регулярно пополняется новыми записями, то есть постоянно включает поддержку новейшего железа. В общем и целом, AIDA64 способна дать исчерпывающую информацию о компьютере, протестировать его работоспособность и осуществлять мониторинг состояния системы.

Программы выпускается в 4-х вариантах. Версия Extreme Edition адресована домашним пользователям, а также энтузиастам и включает уникальные возможности для тестирования и разгона. Версия Engineer является коммерческим вариантом версии Extreme (не для домашнего использования). Версия Business Edition предназначается корпоративным пользователям, а точнее администраторам и включает инструменты для аудита сети, удаленного управления и поддерживает SQL-базу. Версия Network Audit является упрощенной Business-версией и в ней отсутствуют тесты.

Пробные версии Extreme и Engineer можно загрузить свободно, а для доступа к версиям Business и Network Audit нужно предварительно запросить тестовую версию у разработчика через форму на официальном сайте.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Реализована совместимость с Microsoft Windows 10 Fall Creators Update.
  • Добавлена поддержка клавиатуры и мыши Asus ROG RGB LED.
  • Расширена поддержка процессоров AMD Ryzen Threadripper.
  • Добавлена поддержка датчиков Corsair Commander Pro и EVGA iCX.
  • Улучшена поддержка материнских плат на чипсетах AMD X399, Intel X299 и Intel Z370.
  • Добавлена поддержка OpenGL 4.6 и WDDM 2.3.
  • Улучшена нумерация носителей в RAID на Intel NVMe.
  • Добавлега поддержка видеокарт AMD Radeon Vega.
  • Добавлега поддержка видеокарт nVIDIA GeForce GTX 1070 Ti, GeForce MX110, GeForce MX130.
  • Добавлена предварительная поддержка nVIDIA Tesla V100.
Скриншот AIDA64 1 Скриншот AIDA64 2 Скриншот AIDA64 3 Скриншот AIDA64 4
ОБНОВЛЕНО: 27.11.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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