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Все категорииЖелезо

3DMark

2.4.4180

Самый уважаемый тест компьютера в сложных 3D-сценах

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3DMark — это самый популярный тест производительности компьютера в сложных трехмерных приложениях (играх). Существует и регулярно обновляется много-много лет, за которые заслужил непререкаемый авторитет и уважение как пользователей, так и разработчиков железа. 3DMark, в первую очередь, нужен продвинутым геймерам и тем, кто хочет протестировать видеокарту, так как условия тестирования наиболее приближены к игровым.

3DMark включает набор сложных тестов производительности системы при обработке 3D-графики с самыми продвинутыми эффектами и использующие самые передовые технологии. Результаты тестов отображают то будущее, которое ждет видеокарту пользователя в ближайшее время. Дело в том, что технологии 3D-графики примененные в этом тесте будут использоваться в ближайшее время в самых продвинутых компьютерных играх.

Существует несколько версий. Basic (стандартная), Advanced (имеет дополнительные функции) и Professional (для тестовых лабораторий). Единственной версией доступной для загрузки является бесплатная Basic в которой, увы, отсутствует возможность изменять параметры тестирования, однако и ее вполне достаточно рядовому пользователю.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Добавлены новые локализации: Испанская, Японская и Корейская.
Скриншот 3DMark 1 Скриншот 3DMark 2
ОБНОВЛЕНО: 20.12.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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