IrfanView — это простой, не перегруженный лишними функциями и удобный просмотрщик графических файлов. IrfanView позволяет просматривать и редактировать графические файлы всех основных форматов: BMP, JPEG, GIF, анимированный GIF, DIB, PNG, PCX, TIFF, TGA и многие другие. Обладает всеми стандартными функциями программ такого типа, а также способен проигрывать аудио и видео файлы. К плюсам можно отнести бесплатность, малый размер, поддержку плагинов, простоту и стабильность.