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IrfanView
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Все категорииПросмотр графики

IrfanView

4.51

Простой и удобный просмотрщик графических файлов

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IrfanView — это простой, не перегруженный лишними функциями и удобный просмотрщик графических файлов. IrfanView позволяет просматривать и редактировать графические файлы всех основных форматов: BMP, JPEG, GIF, анимированный GIF, DIB, PNG, PCX, TIFF, TGA и многие другие. Обладает всеми стандартными функциями программ такого типа, а также способен проигрывать аудио и видео файлы. К плюсам можно отнести бесплатность, малый размер, поддержку плагинов, простоту и стабильность.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Улучшено сохранение в формат JPEG (установка размера файла).
  • Добавлены новые настройки в IrfanView Shell Extension.
  • Добавлена поддержка анимированных WebP.
  • Предприняты различные улучшения, касающиеся плагинов.
  • Исправлены ошибки: проблема с масштабированием текстовой формы и ошибка с загрузкой иконок EXE и DLL файлов.
Скриншот IrfanView 1 Скриншот IrfanView 2
ОБНОВЛЕНО: 28.02.18САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Firefox

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Яндекс.Браузер

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