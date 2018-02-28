IrfanView — это простой, не перегруженный лишними функциями и удобный просмотрщик графических файлов. IrfanView позволяет просматривать и редактировать графические файлы всех основных форматов: BMP, JPEG, GIF, анимированный GIF, DIB, PNG, PCX, TIFF, TGA и многие другие. Обладает всеми стандартными функциями программ такого типа, а также способен проигрывать аудио и видео файлы. К плюсам можно отнести бесплатность, малый размер, поддержку плагинов, простоту и стабильность.
IrfanView4.51
Простой и удобный просмотрщик графических файлов
НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
- Улучшено сохранение в формат JPEG (установка размера файла).
- Добавлены новые настройки в IrfanView Shell Extension.
- Добавлена поддержка анимированных WebP.
- Предприняты различные улучшения, касающиеся плагинов.
- Исправлены ошибки: проблема с масштабированием текстовой формы и ошибка с загрузкой иконок EXE и DLL файлов.
ОБНОВЛЕНО: 28.02.18•САЙТ РАЗРАБОТЧИКА