Lightshot — очень простой, лаконичный инструмент для создания скриншотов. Не включает дополнительных функций, которые часто избыточны для большинства пользователей.

Программа вешается на кнопку «PrtScn», при нажатии на которую, пользователю предлагается выбрать область экрана для сохранения. После создания скриншота, появляется окно с возможностью мелкого редактирования и набор опций для сохранения: сохранение на локальном компьютере, отправка в социальные сети, сохранение на специальном сервисе или печать.

Основным преимуществом Lightshot является простота и удобство. Пользователь нажал на кнопку, выбрал область, создал скриншот и сразу же отправил в социальные сети или на специальный сервис хранения снимков, ссылкой на который можно поделиться. В этом и заключается основное преимущество приложения — все это делается буквально в несколько кликов, которые будут самоочевидны даже неопытному пользователю.

Lightshot производит впечатление качественной программы с отличным, продуманным интерфейсом. Ей очень удобно пользоваться. Сразу понятно, что разработчики ясно представляют кто их пользователь и что ему нужно. Программу можно порекомендовать простым пользователям, которые делают скриншоты, чтобы поделиться с друзьями в социальных сетях и мессенджере. Вебмастерам и людям, которым нужен широкий набор возможностей, лучше воспользоваться более функциональными программами.