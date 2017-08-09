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Все категорииГрафические редакторы

Inkscape

0.92.2

Бесплатный редактор векторной графики

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Inkscape — полнофункциональный редактор векторной графики. Программа является бесплатной альтернативой дорогим CorelDRAW и Abobe Illustrator и, в принципе, вполне способен заменить эти программы. По крайней мере, это потенциально возможно.

Inkscape включает полный спектр функций для создания и обработки вектоных изображений. Этот редактор годится как для создания художественных изображений, так и для работы с техническими чертежами. Программа включает массу необходимых и дополнительных инструментов, содержит различные фильтры, поддерживает конвертацию, импорт и экспорт. Будет явно избыточным перечислять здесь инструментарий программы. Достаточно написать, что она включает широкий набор самоочевидных для такого типа программ функций. Это серьезный продукт, который удовлетворит широкие потребности.

Раньше Inkscape ставили в укор медлительность и не стабильную работу. Эти проблемы давно решены и сегодня это вполне приемлемый инструмент для работы с растровой графикой.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Улучшена функция выравнивания геометрических фигур.
  • Добавлена новая опция командной строки для обновления значения DPI, что упрощает обработку большого количества данных.
  • Улучшена поддержка пользовательских ярлыков.
  • Улучшен экспорт и импорт файлов EMF/WMF, PDF/PDF +LateX, Visio Stencil и XML.
  • Повышена стабильность печати в Windows.
  • Улучшен выбор цвета и заливки при работе с HSL-цветом.
  • Повышена стабильность при сохранении и загрузке файлов.
Скриншот Inkscape 1 Скриншот Inkscape 2 Скриншот Inkscape 3
ОБНОВЛЕНО: 09.08.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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