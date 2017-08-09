Inkscape — полнофункциональный редактор векторной графики. Программа является бесплатной альтернативой дорогим CorelDRAW и Abobe Illustrator и, в принципе, вполне способен заменить эти программы. По крайней мере, это потенциально возможно.

Inkscape включает полный спектр функций для создания и обработки вектоных изображений. Этот редактор годится как для создания художественных изображений, так и для работы с техническими чертежами. Программа включает массу необходимых и дополнительных инструментов, содержит различные фильтры, поддерживает конвертацию, импорт и экспорт. Будет явно избыточным перечислять здесь инструментарий программы. Достаточно написать, что она включает широкий набор самоочевидных для такого типа программ функций. Это серьезный продукт, который удовлетворит широкие потребности.

Раньше Inkscape ставили в укор медлительность и не стабильную работу. Эти проблемы давно решены и сегодня это вполне приемлемый инструмент для работы с растровой графикой.