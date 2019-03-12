CorelDRAW Graphics Suite — пакет программ для профессиональной работы с графическими изображениями, включающий в состав CorelDRAW — самый популярный редактор векторной графики. На протяжении 20-ти лет, эта программа считается самым популярным средством для создания и работы с векторными изображениями. В общем, CorelDRAW имеет такой же статус в мире векторной графики, как Photoshop в растровой.

Программа используется профессионалами по всему миру для создания самых различных изображений для которых уместно использование векторной модели. В программе присутствует огромное количество различных инструментов для рисования и преобразования объектов, наложения эффектов, работы с текстом и прочих функций для реализации художественных затей. Также в состав программы включено множество сопутствующих функций для обслуживания материалов: конвертирование форматов, шаблоны, поддержка внешних сервисов и прочее.

CorelDRAW постоянно развивается, улучшая программу. Это и усовершенствования функций, и новые передовые инструменты, и поддержка новейшего железа, и различные оптимизации всего, чего только можно.

Понятно, что программа поддерживает самые разнообразные планшеты и сенсорный ввод. Более того, интерфейс последней версии еще лучше оптимизирован для работы на планшете.

В состав пакета входит как сам CorelDRAW, так и набор сопутствующих программ: растровый графический редактор Corel PHOTO-PAINT, программа для управления шрифтами Corel Font Manager, утилита для создания скриншотов Corel CAPTURE и ряд других.