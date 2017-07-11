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Все категорииФайловые менеджеры

XYplorer

18.10

Файловый менеджер с рядом удобных особенностей

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Файловый менеджер. XYplorer используется для удобного управления самыми разнообразными файлами и целыми директориями на компьютере пользователя, что позволяет быстро выполнять поставленные задачи. Программа имеет простой, удобный и гибко настраиваемый интерфейс, построенный на основе двух панелей, а также использует систему вкладок.

Помимо традиционных функций для быстрого управления самыми разнообразными файлами, XYplorer содержит и ряд особенностей для еще более продуктивной работы. Некоторые из них: многоуровневые операции отмены и повтора сохраняющие информацию о прошлых сессиях; фоновые операции для лучше производительности; мощная система поиска файлов; древовидная система отображения путей запоминающая прошлые пути; отображение размера папок; система тегов и комментариев для файлов; мощная система фильтров; система сценариев; функциональная панель избранного и многое другое.

Хотя XYplorer и лишен системы расширения функциональности за счет плагинов, которая имеется у некоторых похожих программ (например, Total Commander), но все же достаточно функционален и способен удовлетворить большинство повседневных потребностей.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • В меню пути добавлено меню «гамбургер», которое включает часто используемые команды.
  • Добавлены команды «Переместить на другую панель» и «Копировать на другую панель» в контекстное меню выбранного элемента.
  • Добавлена возможность определить пусть запуска каждой панели.
  • На панель инструментов добавлено два новых пункта: «Переместить в последние место» и «Копировать в последние место».
Скриншот XYplorer 1 Скриншот XYplorer 2
ОБНОВЛЕНО: 11.07.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА
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