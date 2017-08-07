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Все категорииФайловые менеджеры

Far Manager

3.0.5000

Популярный файловый менеджер с классическим интерфейсом

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Far Manager - это старый и уважаемый файловый менеджер. Программа представляет из себя продвинутую замену Проводнику (стандартная программа из состава Windows) и служит для удобной работы с разнообразными файлами и директориями. Интерфейс программы имеет классическую двухпанельную структуру и выглядит как файловые менеджеры времен DOS.

Функционал Far направлен на удобное управление папками и файлами: взаимодействие, перемещение, просмотр, сравнение и множество других базовых операций как с директориями, так и с файлами самых разных типов (текст, мультимедиа, архивы, графика и т. д.). Серьезным плюсом является наличие системы плагинов значительно расширяющих возможности программы.

Остается заметить, что в русскоязычном интернете русскому и бесплатному Far составляет конкуренцию лишь западный и платный Total Commander. Выбор как всегда за пользователем.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Исправлены ошибки.
Скриншот Far Manager
ОБНОВЛЕНО: 07.08.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Mozilla Firefox

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Яндекс.Браузер

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