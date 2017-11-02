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EF Commander
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Все категорииФайловые менеджеры

EF Commander

12.25

Функциональный и простой файловый менеджер

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Функциональный и простой в использовании файловый менеджер. Программа используется для управления файлами самых разнообразных типов и форматов. Существует более 15-ти лет, за которые не раз получал награды авторитетных изданий.

Как и во всех прочих файловых менеджерах, интерфейс EF Commander построен на основе двух параллельных окон для удобного управления файлами. Помимо стандартных для такого типа программы операций EF Commander поддерживает и множество дополнительных. В их числе: поддержка просмотра более 30-ти форматов файлов (текст, видео, аудио, графика…), встроенный медиаплеер (увы, устаревший), запись дисков, встроенный архиватор с поддержкой 20-ти форматов, параллельные операции с файлами, внутренний текстовый и HEX-редактор, встроенный FTP-клиент, проверка контрольных сумм, функции синхронизации и много другое.

К минусам программы можно отнести явно устаревший интерфейс и никуда не годный встроенный медиаплеер.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Исправлены ошибки.
Скриншот EF Commander 1 Скриншот EF Commander 2
ОБНОВЛЕНО: 02.11.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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