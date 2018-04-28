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Directory Opus
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Все категорииФайловые менеджеры

Directory Opus

12.8

Файловый менеджер с массой встроенных функций

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Файловый менеджер с множеством разнообразных возможностей. Программа призвана заменить собой проводник Windows, тем самым сделав работу с файлами удобнее и предоставить множество новых возможностей. Программа предоставляет удобные функции для управления файлами, поддерживает работу с архивами, доступ к FTP, работа с графическими изображениями и музыкальными файлами. В программе имеется множество самых разнообразных настроек и дополнительных функций.

Важным отличием Directory Opus от других файловых менеджеров считается интерфейс, который по умолчанию выглядит примерно как стандартный проводник Windows, что для большинства пользователей будет привычно и удобно. Касаясь интерфейса, стоит отметить полную настраиваемость меню, панелек и горячих клавиш.

Убедится в компетентности программы в вопросах управления файловыми хозяйствами можно на специальной странице официального сайте, где наглядная таблица сравнивает Directory Opus с проводником, файловым менеджером Total Commander и еще несколькими программками.

Еще раз замечу, что Directory Opus является именно заменой проводника и тягаться с таким функционально насыщенным монстром как Total Commander (при условии использования плагинов) не может.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Переработаны некоторые диалоги, улучшены функции просмотра изображений, исправлены ошибки.
Скриншот Directory Opus 1 Скриншот Directory Opus 2 Скриншот Directory Opus 3
ОБНОВЛЕНО: 28.04.18САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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