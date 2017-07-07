SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
О САЙТЕ
Все категорииМенеджеры загрузки

Free Download Manager

5.1.31

Отличный менеджер загрузки файлов с поддержкой торрентов

Скачать Free Download Manager

Free Download Manager — бесплатный менеджер загрузки файлов с широким набором полезных функций и удобным интерфейсом. Программа поможет спланировать ряд загрузок, скачать файлы и восстановить загрузку, в случае обрыва связи. Программа поддерживает загрузку по протоколам HTTP, FTP, а также BitTorrent.

Помимо основных функций, программа имеет и целый ряд дополнительных. В их числе: загрузка видео с онлайновых видео-сервисов (видео можно сохранить в родном формате .flv или конвертировать в другой формат); HTML-паук для загрузки целых сайтов (можно настроить на определенную глубину загрузки, формат файлов и прочее); поддержка специального сервиса для загрузки файлов, с целью поделиться ими с общественностью; мощный планировщик и т. п.

Рекомендуется скачать Free Download Manager, так как он полностью бесплатен, распространяется, в том числе, на основе открытых исходных кодов (лицензия GNU GPL) и не содержит рекламы.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Исправлены ошибки.
Скриншот Free Download Manager 1 Скриншот Free Download Manager 2 Скриншот Free Download Manager 3
ОБНОВЛЕНО: 07.07.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА
Отзывы о Free Download Manager

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

Download Master

Популярный менеджер загрузки файлов из интернета

Internet Download Manager

Мощный менеджер загрузки файлов

uGet

Мультиплатформенный менеджер загрузки файлов

Download Ninja

Менеджер загрузки файлов с компактным интерфейсом

EagleGet

Новый менеджер загрузки файлов

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Opera

Adobe Flash Player

Skype

uTorrent

AIMP

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

CCleaner

WinRAR

Касперский