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EZ CD Audio Converter

6.0.9

Популярный риппер дисков и конвертер аудиофайлов

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EZ CD Audio Converter (ранее называлась Easy CD-DA Extractor) — это популярный комплекс для работы с дисками и аудио-файлами. Возможности программы разделены на 3 основных функции: риппинг аудио-дисков (копирование трэков на компьютер), конвертирование аудио-файлов из одного формата в другой и запись дисков (поддерживаются: аудио-диски, MP3-диски и диски с данными). Также программа включает функции для редактирования метаданных и поддерживает интернет-сервисы для их получения.

EZ CD Audio Converter имеет симпатичный и удобный интерфейс, поддерживает все популярные форматы и имеет несколько дополнительных возможностей.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Обновлен кодек FLAC до версии 1.3.2 (в нем повышена производительность и исправлены ошибки) и обновлена немецкая локализация.
Скриншот EZ CD Audio Converter 1 Скриншот EZ CD Audio Converter 2 Скриншот EZ CD Audio Converter 3
ОБНОВЛЕНО: 07.07.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА
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