EZ CD Audio Converter (ранее называлась Easy CD-DA Extractor) — это популярный комплекс для работы с дисками и аудио-файлами. Возможности программы разделены на 3 основных функции: риппинг аудио-дисков (копирование трэков на компьютер), конвертирование аудио-файлов из одного формата в другой и запись дисков (поддерживаются: аудио-диски, MP3-диски и диски с данными). Также программа включает функции для редактирования метаданных и поддерживает интернет-сервисы для их получения.

EZ CD Audio Converter имеет симпатичный и удобный интерфейс, поддерживает все популярные форматы и имеет несколько дополнительных возможностей.