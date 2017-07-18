CDex — очень достойный CD-риппер с открытыми исходными кодами. Существует много лет, за которые заслужил неплохую аудиторию.

Программа копирует треки с аудиодисков на жесткий диск компьютера, перекодировывая в разные популярные аудиоформаты (поддержка тех или иных форматов зависит от установленных в системе кодеков). Умеет конвертировать аудиофайлы между различными форматами, поддерживает ID3 V1 и V2 тэги и так далее.

Среди особенностей можно отметить следующие: прямая запись несколько треков, поддержка CD-TEXT, расширенные функции коррекции, нормализация звука и многое другое.