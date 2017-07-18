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CDex

1.88

Полностью бесплатный CD-риппер

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CDex — очень достойный CD-риппер с открытыми исходными кодами. Существует много лет, за которые заслужил неплохую аудиторию.

Программа копирует треки с аудиодисков на жесткий диск компьютера, перекодировывая в разные популярные аудиоформаты (поддержка тех или иных форматов зависит от установленных в системе кодеков). Умеет конвертировать аудиофайлы между различными форматами, поддерживает ID3 V1 и V2 тэги и так далее.

Среди особенностей можно отметить следующие: прямая запись несколько треков, поддержка CD-TEXT, расширенные функции коррекции, нормализация звука и многое другое.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Улучшена совместимость с операционной системой Windows 10.
  • Исправлена проблемы отрисовки интерфейса на экранах с высоким разрешением.
  • Исправлены мелкие ошибки.
Скриншот CDex 1 Скриншот CDex 2
ОБНОВЛЕНО: 18.07.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА
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