K-Lite Codec Pack — это самый популярный набор видео и аудио кодеков. Кодеки необходимы для воспроизведения видео и аудио файлов и этот набор предназначен для воспроизведения всех сколько-нибудь распространенных форматов. Стандартные средства операционной системы Windows и большинства популярных плееров уже содержат самые популярные кодеки, но далеко не все и иногда их оказывается недостаточно для воспроизведения некоторых роликов.

В общем, этот набор адресован тем пользователям, которые постоянно смотрят видео в разных, в том числе и мало распространенных форматах, — им то и нужно скачать K-Lite Codec Pack — в нем есть все необходимое для качественного просмотра видео.

Скачать K-Lite Codec Pack можно в 4-х версиях: Basic, Standard, Full и Mega. Эти версии различаются набором входящих в них кодеков. Большинству пользователей будет вполне достаточно Basic-версии, которая включает только необходимое. Эта версия врядли пригодится тем пользователей, чей плеер уже содержит встроенные кодеки. Standard-версия имеет дополнительные кодеки и замечательный видеоплеер Media Player Classic Home Cinema. Full-версия содержит много редких кодеков. Версия Mega является комбинацией из двух пакетов: K-Lite Codec Pack Full и Real Alternative (служит для воспроизведения файлов формата RealMedia).