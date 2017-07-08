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K-Lite Codec Pack

13.3.3

Самый популярный набор кодеков

Скачать K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack — это самый популярный набор видео и аудио кодеков. Кодеки необходимы для воспроизведения видео и аудио файлов и этот набор предназначен для воспроизведения всех сколько-нибудь распространенных форматов. Стандартные средства операционной системы Windows и большинства популярных плееров уже содержат самые популярные кодеки, но далеко не все и иногда их оказывается недостаточно для воспроизведения некоторых роликов.

В общем, этот набор адресован тем пользователям, которые постоянно смотрят видео в разных, в том числе и мало распространенных форматах, — им то и нужно скачать K-Lite Codec Pack — в нем есть все необходимое для качественного просмотра видео.

Скачать K-Lite Codec Pack можно в 4-х версиях: Basic, Standard, Full и Mega. Эти версии различаются набором входящих в них кодеков. Большинству пользователей будет вполне достаточно Basic-версии, которая включает только необходимое. Эта версия врядли пригодится тем пользователей, чей плеер уже содержит встроенные кодеки. Standard-версия имеет дополнительные кодеки и замечательный видеоплеер Media Player Classic Home Cinema. Full-версия содержит много редких кодеков. Версия Mega является комбинацией из двух пакетов: K-Lite Codec Pack Full и Real Alternative (служит для воспроизведения файлов формата RealMedia).

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Для версии Basic:

  • Обновлен LAV Filters до версии 0.70.2-1-g1fb500.

Для версий Standard, Full и Mega:

  • Обновлен Media Player Classic до версии 1.7.11.41.
  • Обновлен LAV Filters до версии 0.70.2-1-g1fb500.
Скриншот K-Lite Codec Pack
ОБНОВЛЕНО: 08.07.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА
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