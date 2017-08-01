UltraISO — самая мощная программа для работы с образами носителей: CD/DVD/Blu-ray/HDD/USB. Программа способна создавать, редактировать, конвертировать и записывать образы всех известных форматов. Умеет создавать образы, как диска, так и из файлов на компьютере, поддерживает создание загрузочных дисков, поддерживает работу с USB-носителями, поддерживает ряд специфических технологий и форматов и имеет множество деловых настроек на все случаи жизни. Несомненный лидер по количеству поддерживаемых форматов: ISO, BIN/CUE, IMG/CCD/SUB, MDF/MDS, PDI, GI, C2D, CIF, NRG, BWI/BWT, LCD, CDI, TAO/DAO, CIF, VCD, NCD, GCD/GI, VC4/000, VDI, VaporCD и масса менее популярных.

Помимо всего прочего программа поддерживает работу со сторонними программами для записи и создания виртуальных приводов.