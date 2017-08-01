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UltraISO

9.7

Самая мощная программа для работы с образами дисков

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UltraISO — самая мощная программа для работы с образами носителей: CD/DVD/Blu-ray/HDD/USB. Программа способна создавать, редактировать, конвертировать и записывать образы всех известных форматов. Умеет создавать образы, как диска, так и из файлов на компьютере, поддерживает создание загрузочных дисков, поддерживает работу с USB-носителями, поддерживает ряд специфических технологий и форматов и имеет множество деловых настроек на все случаи жизни. Несомненный лидер по количеству поддерживаемых форматов: ISO, BIN/CUE, IMG/CCD/SUB, MDF/MDS, PDI, GI, C2D, CIF, NRG, BWI/BWT, LCD, CDI, TAO/DAO, CIF, VCD, NCD, GCD/GI, VC4/000, VDI, VaporCD и масса менее популярных.

Помимо всего прочего программа поддерживает работу со сторонними программами для записи и создания виртуальных приводов.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Добавлена возможность создания загрузочных флэш-носителей из ISO-образов с Windows 10 и Windows Server 2016/2012 R2.
  • Добавлена возможность создания загрузочных USB-носителей с ExFAT (Xpress Boot).
  • Добавлена возможность создания загрузочных USB-носителей Acronis True Image 2017 Rescue Media (RAW).
  • Добавлена поддержка обнаружения виртуальных приводов программы Alcohol 120% 2.0.3.9902 в операционной системе Windows 10.
  • Исправлена ошибка в обработке UDF-образов созданных с помощью Microsoft IMAPI2.
  • Исправлены уязвимости в безопасности программы: CVE-2009-1260, TALOS-2017-0342.
  • Предприняты мелкие улучшения и исправлены ошибки.
Скриншот UltraISO 1 Скриншот UltraISO 2
ОБНОВЛЕНО: 01.08.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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