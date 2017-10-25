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PowerISO
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Все категорииЗапись дисков

PowerISO

7.0

Создание, редактирование, конвертирование и запись образов компакт-дисков

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PowerISO служит для работы с образами дисков. Программа умеет создавать, редактировать, конвертировать, сжимать и записывать образы на диск.

Программа поддерживает почти все форматы образов CD и DVD (в том числе и самые популярные: iso, bin, mds, cdi, nrg, daa и многие другие), включает функции создания и редактирования образов, конвертирует образы (может конвертировать практически любой образ в стандартный формат ISO), а также записывает уже имеющиеся образы на диск. Также в PowerISO присутствуют функции виртуального CD-ROM'а с поддержкой создания до 8-ми виртуальных приводов для работы с образами как с обычными дисками, находящимися в CD-приводе.

PowerISO достаточно проста в освоении и использовании, имеет простой и удобный интерфейс, интегрируется в операционную систему, включает свои пункты в контекстное меню и поддерживает функции перетаскивания объектов.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Добавлена поддержка архивов в формате RAR.
  • Добавлена поддержка образов CD-Extra.
  • Улучшена поддержка образов в формате NRG.
  • Добавлена поддержка записи и риппинга дисков через командную строку.
  • Добавлена возможность создания аудиодисков из M4a-файлов.
  • Добавлена возможность просматривать и редактировать данные а HEX-режиме.
  • Исправлены ошибки.
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ОБНОВЛЕНО: 25.10.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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