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Nero Burning ROM
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Все категорииЗапись дисков

Nero Burning ROM

2018 19.0.00500

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Nero Burning ROM — легендарная программа для записи дисков. Представляет собой многофункциональный инструмент для записи любых CD-носителей.

Основные функции Nero Burning ROM 2014: запись CD, DVD и Blu-ray любых типов; копирование CD, DVD и Blu-ray любых типов; поддержка записи обычных файлов, видео или музыки; создание и запись образов дисков; создание дисков защищенных от копирования, дополнительный инструмент для создания обложек.

Само-собой, Nero поддерживает массу мелких мелочей: поддержка одновременной работы с 32-мя приводами; создание дисков с возможностью автозапуска; разбивка одного проекта на несколько дисков; конвертация аудиофайлов в разные форматы; поддержка мультисессии; поддержка CD-TEXT и многое другое.

Интересной особенностью Nero Burning ROM является функция создания защищенных дисков. Программа может создавать диски, которые защищены от копирования (с помощью технологии SecurDisc), защищенные паролем, а также диски, оснащенные цифровой подписью.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Будет опубликован позже.
Скриншот Nero Burning ROM 1 Скриншот Nero Burning ROM 2 Скриншот Nero Burning ROM 3
ОБНОВЛЕНО: 21.09.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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