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ISO Workshop

7.6

Простой инструмент для работы с образами компакт-дисков

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ISO Workshop — это очень простая программа для работы с образами оптических дисков. Включает 4 функции: создание образа диска, извлечение файлов из образа, конвертирование образов различных форматов в формат ISO и запись ISO-образа на диск (CD, DVD или Blu-ray). Программа поддерживает следующие форматы: ISO, CUE, BIN, NRG, CDI, MDF, IMG, GI, PDI, DMG, B5I и B6I.

От других программ для работы с образами дисков ISO Workshop отличается чрезвычайно простым интерфейсом. Основное окно программы просто и ясно отображает ссылки на 4 основные функции и с программой справится даже начинающий пользователь.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Добавлена португальская локализация.
  • Образ загрузочного диска по умолчанию изменен на Dos 6.22.
  • Обновлен внутренний механизм записи дисков.
  • Немного обновлен интерфейс и локализации.
Скриншот ISO Workshop 1 Скриншот ISO Workshop 2 Скриншот ISO Workshop 3
ОБНОВЛЕНО: 28.07.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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