Express Burn — это программа для записи дисков. Имеет простой и удобный интерфейс и поддерживает все необходимые простому пользователю функции. Программа способна записывать CD, DVD и Blu-ray носители с самых разных типов: диски с данными (любые файлы), аудиодиски (поддерживаются самые распространенные аудиоформаты) и видеодиски (поддерживаются самые распространенные видеоформаты и имеется простенький редактор меню видеодиска).

Поддерживаются различные файловые системы и типы носителей. Также Express Burn включает функции создания образов дисков и их запись, а также поддерживает работу с перезаписываемыми дисками.