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Express Burn
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Все категорииЗапись дисков

Express Burn

6.16

Простая программа для записи дисков

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Express Burn — это программа для записи дисков. Имеет простой и удобный интерфейс и поддерживает все необходимые простому пользователю функции. Программа способна записывать CD, DVD и Blu-ray носители с самых разных типов: диски с данными (любые файлы), аудиодиски (поддерживаются самые распространенные аудиоформаты) и видеодиски (поддерживаются самые распространенные видеоформаты и имеется простенький редактор меню видеодиска).

Поддерживаются различные файловые системы и типы носителей. Также Express Burn включает функции создания образов дисков и их запись, а также поддерживает работу с перезаписываемыми дисками.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Исправлены ошибки.
Скриншот Express Burn 1 Скриншот Express Burn 2 Скриншот Express Burn 3
ОБНОВЛЕНО: 05.09.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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