SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
CDBurnerXP
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
Все категорииЗапись дисков

CDBurnerXP

4.5.8.6795

Бесплатная программа для записи дисков

Скачать CDBurnerXP

CDBurnerXP — бесплатная программа для записи дисков. В ней присутствует лишь самый необходимый функционал, которого будет вполне достаточно рядовому пользователю. CDBurnerXP умеет записывать диски всех видов (в том числе Blu-Ray и HD-DVD), записывать аудио-диски, создает и записывает ISO-образы, умеет сравнивать записаные файлы с оригиналом для проверки идентичности.

У CDBurnerXP простой и доступный интерфейс. Все функции находся там, где пользователь ожидает их увидеть.

Программа давно существует, постоянно дорабатывается и распространяется полностью бесплатно.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Исправлены ошибки.
Скриншот CDBurnerXP 1 Скриншот CDBurnerXP 2
ОБНОВЛЕНО: 05.11.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Mozilla Firefox

Скачать

Яндекс.Браузер

Скачать
Отзывы о CDBurnerXP

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

DAEMON Tools Lite

Самый популярный виртуальный CD-ROM

BurnAware

Программа для записи любых дисков

Alcohol 120%

Копирование дисков и мощный виртуальный сидиром

Virtual CloneDrive

Бесплатный виртуальный сидиром от elby

Nero Burning ROM

Скачать мощный инструмент для записи дисков

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Opera

Skype

Telegram

uTorrent

AIMP

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

CCleaner

WinRAR

Касперский

AIDA64