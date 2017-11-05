CDBurnerXP — бесплатная программа для записи дисков. В ней присутствует лишь самый необходимый функционал, которого будет вполне достаточно рядовому пользователю. CDBurnerXP умеет записывать диски всех видов (в том числе Blu-Ray и HD-DVD), записывать аудио-диски, создает и записывает ISO-образы, умеет сравнивать записаные файлы с оригиналом для проверки идентичности.

У CDBurnerXP простой и доступный интерфейс. Все функции находся там, где пользователь ожидает их увидеть.

Программа давно существует, постоянно дорабатывается и распространяется полностью бесплатно.