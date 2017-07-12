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Все категорииЗапись дисков

BurnAware

10.4

Программа для записи любых дисков

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BurnAware — это программа для записи дисков с очень простым и понятным интерфейсом и набором самых необходимых функций. Поддерживает запись любых данных, музыки (Audio-CD и MP3) и DVD-видео на CD, DVD и Blu-ray носители с разными файловыми системами. Кроме того, BurnAware поддерживает создание образов (как физического диска, так и из файлов на компьютере), запись образов, создание мультисессионных и загрузочных дисков, стирание информации с перезаписываемых дисков и прочие мелочи.

Скачать BurnAware можно в 3-х различных версиях. Free — бесплатная версия для домашних пользователей. Premium — платная версия с дополнительной возможностью извлечения трэков из аудиодисков и возможностью получения информации с плохо читаемых дисков. Professional — версия для коммерческого использования с возможностью одновременной записи нескольких дисков (при наличии нескольких приводов). Смотрите наглядную таблицу сравнения версий.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Новый движок записи дисков в инструменте «Мультизапись».
  • Новый метод извлечения файлов в инструменте «Восстановление данных».
  • Добавлена функция проверки свободного места на жестком диске перед сохранением ISO.
  • Оптимизирована буферизация данных в процессе записи диска.
  • Немного доработан интерфейс и повышена производительность программы.
  • Обновлен установщик и локализации.
  • Исправлена проблема с организацией данных в инструменте «Серия дисков».
  • Исправлена проблема с горячими клавишами.
  • Исправлена ошибка со стиранием диска в инструменте «Серия дисков».
  • Исправлены мелкие ошибки.
Скриншот BurnAware 1 Скриншот BurnAware 2
ОБНОВЛЕНО: 12.07.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА
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