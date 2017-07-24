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Все категорииЗапись дисков

AnyBurn

3.7

Крошечная программа для записи дисков

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AnyBurn — крошечная, но полнофункциональная программа для записи дисков от разработчика известной программы PowerISO. Дистрибутив программы занимает всего 1 мегабайт и это, похоже, рекорд для программ такого типа. Несмотря на крошечный размер, AnyBurn включает полный набор функций для записи CD, DVD и Blu-ray носителей: запись файлов на диск, запись образов дисков, копирование дисков на лету, создание образов существующего диска или из файлов, создание и риппинг аудиодисков. Также программа умеет стирать диски, конвертировать образы и показывать информацию о приводе.

AnyBurn полностью бесплатна, элементарно проста и не загружает даже слабый компьютер. К минусам можно отнести отсутствие русскоязычной локализации, а также глюки в интерфейсе окна записи файлов на диск.

Теперь, запись дисков далеко не ежедневная задача. В наше время, пользователи записывают диски редко — от случая к случаю. И потому, скромная программка типа AnyBurn как раз никогда не помешает, однако в случае необходимости сослужит добрую службу.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Добавлена возможность создания аудио-диска из файлов в формате M4A.
  • Произведены мелкие улучшения исправлены ошибки.
Скриншот AnyBurn 1 Скриншот AnyBurn 2 Скриншот AnyBurn 3
ОБНОВЛЕНО: 24.07.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА
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