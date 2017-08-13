SRWare Iron — это веб-браузер построенный на основе проекта Chromium компании Google (на той же основе делается популярный Google Chrome).

Особенностью этого браузера является упор на конфиденциальность пользователя. Не секрет, что Google Chrome отсылает некоторые данные об активности пользователя разработчикам, за что нередко подвергается критике. И хотя данные, получаемые от пользователей, используются, главным образом, для статистических исследований, некоторым это не нравится. Вот специально для них и создан SRWare Iron, который никуда, никогда и ничего не отправляет.

Помимо вышеописанных отличий, SRWare Iron включает более новые версии движков для обработки страниц и JavaScript (чаще всего тестовые), включает встроенный блокировщик рекламы, а также имеет возможность быстрой настройки User-Agent (через файл UA.ini).

В остальном же SRWare Iron ничем не отличается от Google Chrome: интерфейс и набор основных функций полностью идентичны.