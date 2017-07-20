SlimBrowser — это браузер использующий движок от Internet Explorer. Появился во времена популярности Internet Explorer 6 и многие разработчики выпускали так называемые надстройки, которые расширяли скудный функционал оригинала. С тех пор прошло много времени, идея устарела, а все проекты такого толка перешли на прочие движки (например Blink и Gecko), а Slim Browser следует своей первоначальной идее расширения IE, которая не шибко актуальна, однако кому-то да нужна.

По словам разработчиков, основными преимуществами Slim Brower являются высокая скорость работы, умная система автоматизации работы скриптами, интеграция с онлайн-сервисвами для обеспечения безопасности и множество мелких мелочей.

SlimBrowser включает целый набор дополнительных функций: быстрая загрузка файлов и видео с видеосервисов; интеграция с социальной сетью Facebook; поддержка загрузки фотографий на специальный сервис; переводчик; погода; интеграция с популярными веб-сервисами; автоматическое заполнение веб-форм; блокировка рекламы и всплывающих окон; текстовый редактор с подсветкой синтаксиса разметки и т. д.

Разработчики SlimBrowser считают, что отсутствие системы дополнений, которая есть во всех браузерах, является их преимуществом, ведь браузер и так содержит все необходимые функции. Звучит сомнительно, однако функционала браузера и впрямь хватит рядовому пользователю.

Стоит отметить, что у этого же разработчика есть более современный, набирающий популярность проект браузера на движке Chromium под названием SlimJet.