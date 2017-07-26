Opera (Яндекс-версия) — это новый Chromium-браузер от компании Opera Software. Некоторое время назад, компания разработчик отказалась от своего классического браузера и теперь разрабатывает новый браузер на основе проекта Chromium компании Google. Новинка имеет полностью новый интерфейс, который стал намного проще. Выглядит и, в основном, функционирует как классический Chromium с набором изменений, типа плашки «Opera» для доступа к меню дополнительных функций.

Набор основных возможностей примерно такой же, как и у конкурентов: интерфейс на основе вкладок, умная адресная строка, быстрый доступ к любимым сайтам, синхронизация данных браузера между разными устройствами, режим приватного просмотра сайтов, чтение RSS, настраиваемая панель инструментов, изменение оформления с помощью скинов, удобный просмотр исходного кода веб-страницы и т. д. Все эти функции проработаны до мелочей и постоянно совершенствуются, потому и рекомендуется скачать Opera.

В составе браузера есть несколько очень интересных функций: собственный блокировщик рекламы, бесплатный VPN и технология сбережения электроэнергии — очень неплохой набор оригинальных функций, который может привлечь новых пользователей.

Еще одной отличительной особенностью Opera является стартовая страница, которая содержит 3 раздела: «Экспресс-Панель», «Копилка» и «Рекомендации». Новая «Экспресс-Панель» может содержать не только отдельные сайты для быстрого доступа к ним, но и целые группы в виде папок включающих несколько сайтов. «Копилка» позволяет сохранять ссылки на посещенные сайты с целью вернуться к их просмотру позже. «Рекомендации» — это страница с бесконечным потоком новостей из разных источников, по сути, агрегатор новостных ресурсов (новости можно фильтровать по тематике и языку).

Отдельным абзацем необходимо отметить функцию Opera Turbo, которая служит для сокращения получаемого трафика за счет его сжатия на стороне сервера, что будет крайне полезно при плохом интернет-соединении или дорогостоящем трафике. Раньше дополнительных функций было больше, но они были упразднены, так как не были востребованы широкой аудиторией. Также стоит отметить наличие массы быстрых функций, типа удобного ползунка масштабирования страницы, быстрого отключения изображений, подгонки страницы по ширине экрана и горячих клавиш.

Как и любой другой современный браузер, Opera поддерживает расширение функциональности за счет дополнительных модулей, которые можно скачать с официального сайта разработчика. Благодаря таким дополнениям, можно значительно расширить функциональность браузера, добавив в него различные полезные функции. Дополнений масса и каждый найдет то, что ему нужно.

Стоит отдать должное разработчикам Opera, прилагающим массу усилий и создающим по-настоящему хороший браузер, который может похвастаться не только качеством, но и инновациями (в виде оригинальных функций), что способствует развитию рынка и делает интернет и компьютеры более доступными и удобными. Говоря об оригинальных функциях Оперы, стоит упомянуть то, что многие функции, без которых немыслим любой современный браузер, были предложены (на протяжении 20-ти лет существования программы) именно разработчиками Opera: вкладки, Экспресс-панель, синхронизация между разными компьютерами и некоторые функции адресной строки.