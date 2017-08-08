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Comodo Dragon

58.0.3029.112

Браузер от компании COMODO, знаменитой антивирусами

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Comodo Dragon — это браузер от компании Comodo, которая известна своими антивирусными решениями. Данный браузер построен на базе проекта Chromium компании Google, на котором основан популярнейший браузер Google Chrome. В общем и целом, это тот же быстрый, простой и технологически продвинутый Google Chrome, но с набором улучшений для безопаснсоти и конфиденциальности.

От Google Chrome браузер Comodo Dragon отличается улучшенной безопасностью и конфиденциальностью. Основным улучшением является сервис COMODO SucureDNS, который заменяет DNS провайдера пользователя на DNS от Comodo и служит для автоматического обнаружения и блокировки вредоносных сайтов. Также, теоретически, данный сервис может немного ускорить процесс загрузки сайтов, так как кэширует проходимые через него страницы и отдает их пользователю немного быстрее. Еще одним улучшением является сервис Site Inspector, который сканирует сайты на наличие угроз.

Помимо прочего, Comodo Dragon включает еще несколько мелочей, а также незначительно измененный интерфейс (в темных тонах) и немного переработанные настройки. Также необходимо отметить, что в браузере нет механизмов отслеживания конфиденциальной информации пользователя, которые присутствуют в Google Chrome.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Повышена скорость воспроизведения видео (H264, HTML5 и Flash), благодаря аппаратному ускорению.

Comodo Dragon Comodo Dragon Comodo Dragon
ОБНОВЛЕНО: 08.08.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Mozilla Firefox

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Яндекс.Браузер

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