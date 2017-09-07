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Chromium

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Открытый проект браузера от компании Google

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Chromium — это браузер от компании Google. Является открытым проектом и любой разработчик может принять участие в работе над браузером. Является успешной основой для создания своих браузеров сторонними разработчиками. Сама компания Google создает на основе проекта Chromium популярный браузер Google Chrome. Кроме того, на основе Chromium построено множество прочих браузеров, например, популярный в последнее время, Яндекс.Браузер. Тем не менее, проект можно использовать и в качестве браузера для домашнего компьютера.

Проект Chromium был организован не с нуля. В его основе стоял свободных движок Webkit, который впоследствии был преобразован в форк под названием Blink. Ряд прочих компонентов разрабатывается сообществом свободных программистов и несколькими крупными разработчиками под координацией Google.

Chromium часто путают с Google Chrome. Так как последний построен на базе первого, то это совсем не удивительно. Chromium больше ориентирован на разработчиков и энтузиастов и, в отличи от Google Chrome, который позиционируется как браузер для простых пользователей, в Chromium отсутствуют следующие модули: система автообновления, средства для просмотра Flash и PDF, системы отправки разработчику отчета о сбоях и статистики.

В общем и целом, Chromium — это простой и удобный в использовании, но при том весьма функциональный продукт. С простым и лаконичным интерфейсом браузера легко работать, а базовых функций вполне достаточно рядовому пользователю. Также, в случае необходимости, возможности Chromium можно расширить, включив в браузер новые функции с помощью системы дополнений. А еще, Chromium очень быстрый и безопасный браузер. Такие вот дела.

Можно смело рекомендовать скачать Chromium разработчикам сторонних продуктов и просто энтузиастам, но рядовому пользователю больше подойдут Google Chrome или Яндекс.Браузер.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Добавлена поддержка новых веб-технологий и повышена стабильность.

Скриншот Chromium 1 Скриншот Chromium 2
ОБНОВЛЕНО: 07.09.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Mozilla Firefox

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Яндекс.Браузер

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