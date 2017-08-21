SpiderOak — известный сервис для хранения файлов в облачном хранилище. Существует более 10 лет, за которое заслужил репутацию качественного сервиса с полным перечнем функций. Он позволяет держать любые данные в интернете для их резервного хранения, синхронизировать любые файлы и папки, а также делиться файлами с другими пользователями. Отличительной особенностью можно назвать повышенную безопасность и широкие настройки синхронизации хранящихся файлов.

Суть работы такая же, как у других облачных хранилищ: хранение файлов удаленно для их сохранности и доступа с любого устройства; синхронизация одних и тех же файлов на разных устройствах для их идентичности (например, документ, измененный на одном устройстве, автоматически изменится и на другом); обмен данными с другими пользователями. Все это настраивается под нужды пользователя, благодаря широкой функциональности сервиса и клиентской программы.

Важным преимуществом облачного сервиса SpiderOak является повышенное внимание к конфиденциальности, чем пренебрегают некоторые конкуренты. Сервис позиционируется как особо приватный; к данным пользователя не может получить доступ даже разработчик, не говоря о любых третьих сторонах. Разумеется, что данные передаются через защищенное соединение, а хранящиеся файлы шифруются с помощью AES 256-бит или RSA 2048-бит.

У SpiderOak есть еще несколько явных преимуществ: бэкап диска/папки/файла, отсутствие ограничения на размер и формат файлов, моментальное сохранение изменений в синхронизируемых файлах, поддержка хранения нескольких версий файлов, поддержка любого количества подключаемых к сервису устройств и множество настроек, которые есть не у всех конкурентов.

Увы, но у SpiderOak нет бесплатного плана обслуживания, как у Google Drive или Яндекс.Диск. Есть лишь бесплатный ознакомительный период. Понятно, что большинству пользователей это не подойдет, однако хороший объем пространства платен у всех сервисов такова политика сервиса. Там есть 4 тарифа: 100 Гб за 5 USD, 250 Гб за 9 USD, 1 Тб за 12 USD и 5 Тб за 25 USD. Это цены за месяц; при оплате за год — дешевле.

Клиент SpiderOak

SpiderOakONE — это, в свою очередь, клиентская программа, которая устанавливается на локальный компьютер, с целью автоматизации и обеспечения максимального удобства. Конечно, можно пользоваться основными функциями и через веб-интерфейс, но лучше скачать SpiderOakONE — так будет гораздо удобнее. Программа понравится продвинутым пользователям. Дело тут в том, что многие клиентские программы других облачных сервисов очень просты и рассчитаны лишь на автоматический бэкап. SpiderOakONE же включает полный функционал для взаимодействия с сервером. Интерфейс программы поделен на 5 вкладок: основной раздел, резервирование, управление, синхронизация и общий доступ. Каждый раздел включает подразделы и целый набор опций, благодаря чему ощущается полный контроль за файловым хозяйством. Также там имеются различные статистические данные.

Также есть специальный клиент SpiderOakGROUP, который адресован корпоративным клиентам. Эта программа рассчитана на совместную работу с файлами группы людей. Поддерживается взаимодействие до 10-ти пользователей.