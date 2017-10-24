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Все категорииРезервное копирование

Microsoft OneDrive

17.3.7073

Клиент облачного сервиса

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OneDrive — облачный сервис от компании Microsoft. Нужен для удаленного хранения файлов и их синхронизации.

Всякий продвинутый пользователь уже не знает, как жить без облачных сервисов. Все хранят важные и даже неважные файлы удаленно. Это позволяет создавать бэкапы для долговременного хранения, обеспечивает доступ к файлам с любого устройства и из любого места, позволяет синхронизировать данные и даже давать доступ к файлам сторонним пользователям.

Программный клиент Microsoft OneDrive полностью интегрируется в операционную систему. Это выглядит как обычная папка, содержание которой хранится удаленно. Как и в обычную папку, в нее можно переместить любые файлы и они сразу же отправятся на серверы OneDrive. Есть возможность синхронизировать любые папки автоматически. Также стоит отметить интеграцию сервиса с программами от Microsoft (с другими тоже), что дает ряд преимуществ в удобстве совместного использования программ и OneDrive.

К минусам сервиса можно отнести отсутствие официального клиент для операционной системы GNU/Linux. Пользователи таких операционных систем могут воспользоваться неофициальными разработками, которые, однако, никто не хвалит.

Бесплатно доступно 5 Гб пространства, а за 140 рублей в месяц можно получить целых 50 Гб. Там есть еще несколько тарифных планов. Например, за 2699 в год можно получить 1 Тб и Office 365 в придачу. Смотрите сами.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Исправлены ошибки.
Скриншот Microsoft OneDrive
ОБНОВЛЕНО: 24.10.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Mozilla Firefox

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Яндекс.Браузер

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