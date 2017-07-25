Google Drive — это сервис удаленного хранения файлов от компании Google. Google Backup and Sync — это программа, которая является клиентом этого облачного сервиса.

Работа с Google Drive через клиент организована так же, как и у других облачных хранилищ: в операционной системе появляется новая папка, которая выглядит и работает как обычная, но отображает содержимое облачного хранилища пользователя. После копирования файлов в эту папку, они сразу отправляются в облако. Также можно настроить синхронизацию определенных папок в автоматическом режиме.

В общем, работать с Google Drive можно и через браузер, но с клиентом намного удобнее.

Бесплатно предоставляется 15 Гб дискового пространства. Объем можно повысить, перейдя на коммерческие планы. 100 Гб будет стоит 139 рублей в месяц, а 1 Тб будет стоить 699 рублей в месяц. Самый емкий план предлагает 30 Тб за 29.990 в месяц. При оплате на год вперед — скидки.