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Все категорииРезервное копирование

Dropbox

30.4.22

Резервное копирование, обмен файлами и синхронизация

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Dropbox — это популярный сервис для синхронизации, хранения и обмена любыми файлами. Основные функции сервиса таковы: хранение любых файлов на удаленных серверах; автоматическая синхронизация файлов между несколькими компьютерами; общие папки для работы с файлами несколькими пользователями сервиса (по приглашению); доступ к файлам любым пользователям (даже незарегистрированным в системе).

Dropbox очень удобен. У программы отсутствует традиционный интерфейс и все взаимодействие с программой происходит через специальные, но выглядящие как обычные, папки на жестком диске и веб-интерфейс. Что бы загрузить файл на сервис, достаточно просто перетащить его в папку, а все остальное сделает умная программа. Все прочее можно настроить через веб-интерфейс (пригласить приятеля к совместному использованию папки, получить публичную ссылку, назначить права доступа и прочее). Все очень просто, удобно и быстро.

Разумеется, что сервис мультиплатформенный. Поддерживаются как настольные операционные системы Windows, GNU/Linux, Mac OS, так и мобильные iOS, BlackBerry и Android. Разработчики уделяют много внимания безопасности: передача файлов происходит через защищенное соединение и файлы хранятся в зашифрованном виде.

Для большинства пользователей Dropbox окажется абсолютно бесплатным — при полном функционале имеется лишь ограничение на объем хранимой информации в 2 Гб (в данный момент может быть другой объем), что вполне достаточно рядовому пользователю. Если же необходимо больше дискового пространства, то можно оформить платную подписку: 50 Гб за 10 долларов в месяц или 100 Гб за 20 долларов в месяц (цены на момент публикации этого текста).

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Предпринят ряд повышений стабильности и исправлены ошибки.
Dropbox Dropbox
ОБНОВЛЕНО: 14.07.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА
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