Диск-О это сервис от компании @Mail.ru, который позволяет подключаться к нескольким облачным хранилищам и работать с ними, как с виртуальными жесткими дисками (точнее, просто накопителями). В операционной системе появляются новые носители, с которыми можно работать, так же как с локальными.

К примеру, диски «C» и «D» являются локальными, а ряд прочих будут отображать содержание разных облачных хранилищ, которые подключены через приложение Диск-О. Крайне важно отметить, что любые данные, сохраненные в облачные хранилища через эти носители, хранятся только онлайн и не дублируются на компьютере пользователя. Разработчики мечтают, что наступят времена, когда пользователь скачает Диск-О и будет хранить все файлы в облаках, а на жестком диске будут сидеть лишь системные файлы. Это позволит иметь одинаковые жесткие диски везде и всюду. Спорно конечно, но любопытно.

На даный момент Диск-О поддерживает Google Drive, Яндекс.Диск, Dropbox, Облако@Mail.ru, Box, а также любые хранилища, поддерживающие технологию WebDAV. В будущем планируется добавить поддержку массы прочих облачных сервисов.

Важно предупредить скепсис некоторых пользователей: установщик программы не предлагает никакого дополнительного софта, как принято ожидать от продуктов данного разработчика. То есть, говоря по-простому: браузер Амиго не привяжется. Вообще говоря, к направлениям, относящимся к облачным сервисам (и другим коммерческим) в @Mail.ru относятся достаточно щепетильно и не предлагают своим клиентам дополнительные услуги (ну, кроме предложений оплатить сервис).

Диск-О- платный сервис. Цена 189 рублей в месяц. Поэтому он вряд ли будет популярен среди домашних пользователей. Однако, доступ к Облако@Mail.ru через Диск-О работает и в бесплатной версии (с ограничением на максимальный размер файла в 2Гб).