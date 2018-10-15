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Winyl
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Winyl

3.3.1

Простой и очень удобный аудиоплеер

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Winyl — простой и очень удобный аудиоплеер от отечественного разработчика. Этот плеер рассчитан на воспроизведения музыки из плейлистов и не включает широкого функционала для каталогизации и сортировки музыки. Большинство пользователей не имеет обширной фонотеки, масса функций ему ненужна и потому Winyl отлично подойдет широкой аудитории.

Winyl сразу производит впечатление простого плеера без лишних функций. Интерфейс программы, чистый и незагроможденный, включает список очереди воспроизведения, органы управления плеером, обложку диска и список плейлистов. Так как Winyl ориентирован на простоту — в нем нет широкого ассортимента функций для каталогизации. Однако, программе не приходиться жертвовать функциональностью — все что нужно в Winyl есть: сортировка песен из плейлистов по ряду параметров (на основе метаданных), воспроизведение онлайн-радио, умные-плейлисты, эквалайзер. Кроме основного, и так компактного интерфейса, Winyl имеет режим мини-плеера, которые содержит только название текущей песни, обложку и органы управления плеером.

Winyl поддерживает все популярные аудио-форматы: MP3, OGG, WMA, AAC, M4A, MPC, APE, FLAC, AIFF, OPUS, SPEEX и, с недавних пор, CUE. А еще Winyl нетребователен к ресурсам компьютера, занимает мало места и запускается мгновенно.

Что нового в Winyl 3.3.1:

  • Добавлена 64-битная версия.
  • Обновлен список радиостанций.
  • Обновлены источники текстов песен.
  • Изменено поведение при перезагрузке обложек альбомов.
  • Исправлена проблема с замыливанием пользовательской иконки.
  • Изменено имя пользовательской иконки на Main.ico (было Winyl.ico).
Скриншот Winyl 1 Скриншот Winyl 2 Скриншот Winyl 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 15.10.18САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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