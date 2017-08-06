MusicBee — достаточно функциональный, но полностью бесплатный аудиоплеер. Не так популярен как JRiver Media Center или Clementine, но очень добротный и функциональный продукт. Подойдет как для воспроизведения плейлистов, так и для создания целой коллекции.

Основное окно программы выполнено в Amarok-подобном стиле, что удобно, доступно и функционально. Интерфейс MusicBee поддерживает скины и поддается полной перенастройке. Также есть удобные режимы мини-плеера (одной полоской) и компактного плеера (только плейлист и основные функции). Конечно же поддерживается управление через панель задач Windows 7.

Основная функциональность MusicBee примерно такая же, как и у большинства прочих: поддержка всех востребованных аудиоформатов, масса удобных функций для навигации по коллекции, инструменты для добавления и редактирования метаданных, автоматическое создание коллекции, поддержка интернет-сервисов для поиска разнообразной информации о музыке, встроенный веб-браузер, автоматическая регулировка громкости, поиск дубликатов в медиатеке и прочее. Также MusicBee поддерживает такие функции как запись аудиодисков, риппинг аудиодисков, конвертирование всех поддерживаемых форматов между собой, поддержка внешних устройств (в том числе и от Apple). В общем, вполне стандартный набор, с которым будет счастлив всякий рядовой меломан.